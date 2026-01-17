Il Galatasaray frena senza Osimhen: solo 1-1 con il Gaziantep, Icardi resta

Nella 18ª giornata della Trendyol Süper Lig, il Galatasaray ha affrontato in casa il Gaziantep FK. I giallorossi hanno giocato in modo poco incisivo, mentre la squadra ospite è passata in vantaggio al 72º minuto con un gol di Bayo. Il Galatasaray ha raggiunto il pareggio all’85º minuto grazie a un gol di Barış Alper Yılmaz, e la partita si è conclusa sull’1-1.