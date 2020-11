Il giorno della gara "più difficile del mondo": City e Liverpool, le ultime verso il big match

Oggi è il giorno "della partita più difficile del mondo". Jurgen Klopp ha dipinto così la sfida al Manchester City, col tecnico dei Reds che ha il grande dubbio davanti. Diogo Jota, colpo che sta rivoluzionando i piani dei Reds con un inizio da migliore in campo, o Roberto Firmino dal 1'? Dietro assente per tutta la stagione Van Dijk, attesi Gomez e Matp. Dall'altra parte out Aguero, classico 4-3-3 per Pep Guardiola con Gabriel Jesus a guidare l'attacco dei Cities.

Manchester City Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Foden; Bernardo, Jesus, Sterling.

Liverpool Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.