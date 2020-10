Il giovane Pedri avvisa la Juventus: "Questo Barcellona può battere chiunque. Messi unico"

Intervista al giovanissimo fantasista del Barcellona, Pedri, sulle pagine odierne di Mundo Deportivo. "Non mi tremerebbero le gambe in un Clásico'", ha esordito il classe 2002 ex Las Palmas, confermato da mister Koeman nella rosa della prima squadra. "Giocare con Messi è tutta un'altra cosa, è unico. Questo Barça può battere chiunque", ha aggiunto il nuovo talento blaugrana in vista del big match col Real Madrid del 24 ottobre e dell'altrettanto importante sfida di Champions in programma a Torino il prossimo 28 ottobre contro la Juventus.