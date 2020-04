Il Governo temporeggia sui tamponi ai giocatori. E La Liga rinvia i test

Secondo quanto riportato da Cadena Ser, in Spagna il governo avrebbe respinto l'ipotesi di effettuare tamponi ai calciatori rispondendo in modo negativo al protocollo presentato dalla Liga. Il ministero della Salute ha avvertito i club che i calciatori sono lavoratori come gli altri che verranno controllati solo in presenza dei sintomi del coronavirus. L'unico spiraglio sarebbe dunque rappresentato dalla possibilità di effettuare i tamponi esclusivamente in via privata ma non è chiaro ancora se e come.

Questo clima di incertezza ha portato La Liga a mandare una informativa ai suoi club, informandoli sul fatto che i test inizialmente previsti per la prossima settimana sono stati rinviati in attesa di capire quando dal Ministero della Salute arriverà il via libera agli allenamenti.