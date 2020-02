vedi letture

Il clan Neymar risponde a Messi: "Tornare al Barcellona? Era così in passato"

"Neymar non vede l'ora di tornare a Barcellona, ha sempre mostrato dispiacere per la decisione presa. Ha già fatto tanto per tornare, è un primo passo". Le dichiarazioni rilasciate ieri da Messi a Mundo Deportivo hanno sorpreso il clan del brasiliano, come rivela stamattina L'Equipe. Un parente dell'attaccante del PSG avrebbe dichiarato: "Messi parla della situazione passata, non di quella attuale. Neymar ora lascia parlare il campo, non sta pensando al suo futuro".