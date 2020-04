Il Clarin racconta il matrimonio in crisi di Messi con il Barcellona

vedi letture

Quello tra Lionel Messi e il Barcellona sarebbe "un matrimonio in crisi". A scriverlo è l'autorevole quotidiano argentino Clarin. Alla base della rottura ci sarebbe la frattura col club sulla questione stipendi in occasione dell'emergenza sanitaria. Poi le campagne sulle reti sociali tanto discusse e anche i disaccordi sul piano sportivo con la proprietà. Quale sarà il futuro della Pulga, si chiede il giornale? Secondo fonti citate dal quotidiano, all'interno del club, Messi guadagnerebbe tra i 50 e i 70 milioni di euro netti all'anno. Il negoziato sulle rinunce in occasione dello stop, guidato proprio da Messi e Piqué, ha portato rotture tra le parti.

Il futuro E allora, dove potrebbe andare? Florentino Perez ha cercato più volte di convincerlo ad andare al Real Madrid. Non sarà così anche in futuro. Lo stesso vale per Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, cambi troppo radicali anche per la famiglia di Messi. E quindi? Dagli Stati Uniti, dal Canada e dal Messico, faranno di tutto per aggiudicarselo. Il dubbio nascerà dal 2023, pare, fino ad allora dovrebbe e potrebbe restare al Barcellona. Ma la sensazione è che potrebbe non farlo per sempre in Catalogna.

E il Newell's? Poi c'è il Newell's Old Boys di Rosario, la sua città. Lionel Messi vorrebbe chiudere lì, un giorno, e il presidente dell'AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, ha un ottimo rapporto col Diez. E potrebbe chiaramente spingere per Messi in rossonero, per dare una visibilità mondiale alla lega. Solo che Rosario non è più quella del 2000, il quartiere dove è nata la Pulga ha subito un degrato sociale importante ed è ora dominato dal narcotraffico.