Il coccodrillo di Muniain e l'accerchiamento: le mosse dell'Athletic per fermare Messi

Lionel Messi avrebbe voluto festeggiare il suo 33° compleanno in un altro modo, magari segnando la rete numero 700 in carriera. Il fenomeno del Barcellona si è comunque accontentato del successo del suo Barcellona contro l'Athletic Club: un 1-0 sofferto, arrivato grazie alla rete di Rakitic, che permette alla squadra di Setien di riportarsi in vetta alla Liga, staccando il Real di tre lunghezze. In attesa, ovviamente, della sfida di stasera tra i ragazzi di Zidane e il Maiorca.

L'accerchiamento - Il match contro i baschi è stato molto teso, una partita in cui i blaugrana hanno fatto molta fatica a sfondare nonostante abbiano ritrovato dal primo minuto il tridente dei sogni. Il muro biancorosso ha retto bene, isolando e accerchiando spesso il pericolo pubblico numero uno: Messi, come dimostra quest'immagine pubblicata da Olé, è stato più volte circondato da almeno 5-6 giocatori avversari. Un gran bell'assembramento, assolutamente necessario.



🔟 Messi rodeado de rivales, una postal que por ser habitual no deja de sorprender 🙌 pic.twitter.com/Q2dSEaIdR3 — Diario Olé (@DiarioOle) June 23, 2020

Il Coccodrillo - Ma la Pulce sa essere letale anche sui calci piazzati, e Muniain e compagni lo sanno bene. Per questo motivo, il fantasista ospite ha pensato di giocarsi la mossa del coccodrillo, utilizzata più volte in Italia da Marcelo Brozovic. Sdraiato a terra, Muniain ha permesso ai compagni di saltare per cercare di intercettare la traiettoria della punizione d Messi. Ed è andata bene.