Il Daily Mail durissimo con il Man United: "Un puntino nello specchietto retrovisore del Bayern"

vedi letture

"Un puntino nello specchietto retrovisore del Bayern Monaco". Ci va giù pesantissimo il Daily Mail nell'analizzare il momento storico del Manchester United, a maggior ragione dopo il 6-1 casalingo rimediato contro il Tottenham. I Red Devils, dall'addio di sir Alex Ferguson, sembrano aver smarrito la retta via: stagioni difficili, risultati altalenanti e pochissime soddisfazioni. E soprattutto una serie incredibile di acquisti sbagliati, tra l'altro molto costosi: il Bayern campione d'Europa è costato appena 200 milioni di sterline, la squadra sconfitta nell'ultimo turno di campionato ben 456. Le colpe? Quasi tutte della società, che non fa affidamento su "uomini di campo" per valutare l'aspetto sportivo, ma si serve di un laureato in fisica (Ed Woodward) e di un esperto di economia (il braccio destro, Matt Judge). La differenza con il quadro sportivo dei tedeschi, formato da Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, Hasan Salihamidzic e Oliver Kahn, è abissale e si riflette sui risultati della squadra.