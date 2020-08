Il Daily Mirror in prima pagina: "What a Mess"

vedi letture

Il Daily Mirror di questa mattina apre in prima pagina titolando: "What a Mess". Il riferimento ovviamente è alla bomba legata alla volontà di Lionel Messi di lasciare il Barcellona ma non solo, anche a proposito dell'inversione a U del ct dell'Inghilterra Southgate che è tornato sui propri passi dopo aver convocato Maguire, a causa della sentenza del tribunale greco che ha dichiarato il capitano del Manchester United come colpevole di diversi capi d'accusa in seguito a una rissa a Mykonos.