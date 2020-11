Il Guardian esalta il Liverpool: "Ha fatto sembrare l'Atalanta una marmaglia vacua"

"Poteva andar meglio. Poteva segnare tre gol Alisson". Parafrasando la celebre battuta di un altrettanto celebre film, in Inghilterra commentano con grande soddisfazione la cinquina rifilata dal Liverpool in casa dell'Atalanta. Una partita praticamente perfetta, che ha fatto dimenticare persino l'infortunio di van Dijk, almeno per una sera. Al punto tale che, secondo il Guardian, poteva persino accadere che Minamino si alzasse dalla panchina per annunciare di aver inventato un vaccino anti-COVID. Il Liverpool ha aggredito gli avversari impedendo loro di giocare come sanno: la Dea è sembrata una "marmaglia disarticolata e vacua".