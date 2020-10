Il Pistolero Suarez spara a salve e l'Atletico non segna: secondo 0-0 consecutivo

vedi letture

La doppietta dell'esordio ha esaltato tutto l'ambiente, ma l'arrivo di Luis Suarez non ha risolto il problema dell'attacco in casa Atletico Madrid. Secondo 0-0 consecutivo per i colchoneros dopo il pareggio a reti inviolate contro l'Huesca: poche occasioni per l'attaccante uruguagio, apparso meno brillante rispetto alla partita contro il Granada. Il 4-4-2, con Joao Felix come partner d'attacco, non sembra esaltare le caratteristiche dell'attaccante sudamericano: serviranno degli accorgimenti tattici per poter risolvere una situazione che dura ormai da diverso tempo. Per il momento il Pistolero spara a salve, in attesa di tempi migliori.