Il Karagumruk di Viviano e Zukanovic vince all'esordio: 3-0 show al Malatyaspor di Acquah

Il Karagumruk, squadra neopromossa in Superlig turca, vince all'esordio: 3-0 netto al Malatyaspor, solo panchina per l'italiano Viviano ma esordio con gol per il difensore Zukanovic. In rete anche Sabo e la punta Sobiech, un ko pesante per la vecchia conoscenza del calcio italiano, Acquah. Vince anche l'Alanyaspor all'esordio: 2-0 in casa del Sivasspor, reti dell'inglese Caulker e di Davidson.