Il Lech Poznan saluta Gytkjaer e scrive al Monza: "Abbiate cura del nostro vichingo"

Il Lech Poznan ha voluto fare un augurio al suo ex centravanti Christian Gytkjaer passato nella giornata di ieri al Monza in Serie B. Il club polacco, attraverso il proprio account Twitter, ha infatti scritto al Monza: “Avrete la cura per il nostro vichingo” con uno sforzo linguistico – al di là dell’errore verbale – non indifferente per salutare un giocatore che ha lasciato un ottimo riccordo al Lech Poznan.