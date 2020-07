Il Leeds torna in Premier nel segno di Bielsa: 54 vittorie in 98 partite per il Loco

Marcelo Bielsa, numeri alla mano, è il tecnico con la maggior percentuale di vittorie sulla panchina del Leeds. Come riporta OptaJoe infatti, El Loco ha vinto il 55% delle sfide da quando siede sulla panchina del Leeds. Per la precisione sono 54 le vittorie in 98 partite, la percentuale più grande in 100 anni di storia del club.

55% - Marcelo Bielsa has won 54 of his 98 matches in charge of @LUFC giving himself a wining ratio of 55% - the largest of any manager the club has had in its 100-year history. Messiah. pic.twitter.com/t8g7DcFrAf

— OptaJoe (@OptaJoe) July 17, 2020