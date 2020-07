Il Leeds vince e prepara la festa: manca solo un punto alla promozione in Premier League

Dopo 16 anni, il Leeds è vicinissimo al ritorno sul grande palcoscenico della Premier League. La formazione allenata da Marcelo Bielsa, grazie al successo maturato nel testacoda contro il Barnsley (1-0, autogol di Sollbauer) sale a quota 87 punti, sei in più della terza in classifica. Se il Brentford non dovesse battere lo Stoke tra due giorni, il club del presidente Radrizzani sarà matematicamente promosso prima di giocare il prossimo turno (il penultimo di Championship) contro il Derby County, la squadra contro cui si infransero un anno fa i sogni di gloria. In caso contrario, basterebbe un solo punto per festeggiare il traguardo.