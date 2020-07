Il Leicester e il sogno Champions a rischio: serve una reazione. Ancelotti fa tremare le Foxes

Un ko che fa male, dopo due pareggi consecutivi, e che rischia di mettere in dubbio la qualificazione alla prossima Champions League. Il Leicester di di Brendan Rodgers si è arreso all'Everton di Carlo Ancelotti con il risultato finale di 2-1 e adesso i punti di vantaggio sulle due quinte in classifica, Manchester United e Wolverhampton, è di soli tre punti, a sei giornate dal termine della Premier League. Serve una reazione da parte delle Foxes, per non abbandonare il sogno che prima dello stop sembrava essere già realtà.