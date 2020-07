Il Lione di Rudi Garcia scalda i motori: 2-1 al Celtic, segnano Dembele e Depay

Il gol subito nel finale non farà piacere a Rudi Garcia, che però può essere comunque soddisfatto per la vittoria ottenuta dal suo Lione nell'amichevole disputata stasera contro il Celtic. L'ex tecnico della Roma, in vista delle delicatissime sfide contro PSG e Juventus, ha ritrovato Memphis Depay, autore del gol del raddoppio dopo quello firmato in apertura da Dembélé. Per gli scozzessi a segno Elyounoussi, finisce 2-1.