Il Lione punisce Aouar: il centrocampista sospeso per una partita, non ci sarà con il Reims

Al termine della partita contro l'Angers domenica scorsa, Houssem Aouar (che non era entrato in campo) si era rifiutato di svolgere un lavoro fisico programmato dallo staff tecnico. Questo episodio ha portato l'Olympique Lione a prendere una decisione esemplare, sanzionando il 22enne con una partita di sospensione. Il centrocampista non ci sarà contro il Reims, come ha confermato anche Rudi Garcia in conferenza stampa: "Risponderò solo una volta: era logico punirlo. Io stesso ci avevo pensato, poi la società ha deciso di non far partecipare Houssem alla partita di domenica Questo è un caso che deve essere risolto internamente, ha commesso un piccolo errore".