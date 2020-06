Il Lione torna ad allenarsi l'8 giugno: la sfida con la Juventus nel mirino

Il Lione, avversario della Juventus in Champions League, ha confermato che riprenderà ad allenarsi l'otto giugno. La squadra di Garcia tornerà in campo per preparare la sfida di ritorno degli ottavi contro i bianconeri, prevista per agosto, e la finale di Coppa di Lega contro il Paris Saint-Germain.