Il Lipsia non raccoglie l'assist del Bayern e spreca tutto: è solo 1-1 contro il Francoforte

vedi letture

Dopo il pareggio del Bayern Monaco, l'occasione per volare in vetta alla classifica insieme ai bavaresi era ghiotta per il Lipsia che però non è andato oltre l'1-1 in casa dell'Eintratch Francoforte. Chance sprecata dunque per la squadra di Nagelsmann che era passata anche in svantaggio a causa del gol di Barkok e poi al 57' è riuscita a trovare il pari con Poulsen. Con questo pareggio il Lipsia sale a 17 punti e ora è terzo in virtù anche della vittoria del Leverkusen secondo in classifica, mentre il Francoforte sale a quota 11.