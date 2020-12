Il Lipsia si prepara a fare shopping in Premier: nel mirino Philogene-Bidace

Il RB Lipsia cerca un altro talento inglese e il nome nuovo è quello del baby di casa Aston Villa Jaden Philogene-Bidace. Il mediano diciottenne è in scadenza in estate: 4 gol e 2 assist in stagione con l'U23 dei Villans, in otto partite, potrebbe già volare in Germania per un prezzo scontato in caso di ulteriore rifiuto al rinnovo in Inghilterra. Lo spiega il Mail.