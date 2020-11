Il Lipsia torna alla vittoria, Nagelsmann: "Successo meritato, ci serviva"

Dopo la sconfitta contro il M'Gladbach, il Lipsia è tornato alla vittoria in campionato battendo 3-0 il Friburgo. Dopo la gara il tecnico Julian Nagelsmann ha detto: "Abbiamo assolutamente meritato di vincere. Il primo tempo è stato molto, molto buono. Abbiamo battuto molti calci piazzati. Era sicuro che il rigore non ci fosse ma il VAR mi ha smentito e non può aver sbagliato. Il Friburgo ci hamesso più pressione nella ripresa e abbiamo avuto qualche piccolo problema. Lasciavamo troppi spazi e non riuscivamo ad arrivare sulle seconde palle. Abbiamo apportato alcune modifiche alla nostra formazione e ha funzionato bene ".