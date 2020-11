Il Liverpool omaggia Clemence: Alisson si scalderà indossando una replica della sua maglia

In segno di rispetto per Rey Clemence, morto qualche giorno fa per un tumore alla prostata, Alisson Becker si scalderà indossando una replica di una delle maglie del leggendario portiere (quella della finale del 1981 contro il Real Madrid), prima della partita di domenica contro il Leicester. Un piccolo gesto per ricordare un campione che ha fatto la storia del Liverpool, conquistando tre Coppe dei Campioni, 5 campionati, 2 Coppe Uefa, una FA Cup e una Coppa di Lega.

As a mark of respect to the legendary Reds goalkeeper, @Alissonbecker will warm up in a replica Ray Clemence jersey before Sunday's game against @LCFC ❤️

— Liverpool FC (@LFC) November 20, 2020