Il Liverpool richiama i tifosi all'ordine dopo la festa in città: "Non ignorate le norme anti-Covid"

Dopo trent'anni di astinenza, il Liverpool ha vinto la Premier League giovedì sera e per le strade della città è subito esplosa la festa. In tempi di coronavirus, però, era inevitabile che gli assembramenti avrebbero suscitato diverse polemiche e così è stato. Al punto che il Liverpool è stato costretto a diramare un comunicato congiunto con la Polizia del Merseyside e il Liverpool City Council, richiamando i supporters all'ordine: "Qualcuno ha scelto di ignorare le indicazioni sul distanziamento sociale, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. La nostra citta vive ancora una crisi sanitario e questo comportamento è inaccettabile. Esiste il rischio di una seconda ondata di Covid-19, dobbiamo rimanere ancora uniti per non render vani tutti gli sforzi fatti finora in questa regione per gestire l'epidemia".