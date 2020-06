Il Liverpool scalda i motori: 6-0 al Blackburn in amichevole, a segno Mane

A dieci giorni dal ritorno in campo e dal derby con l'Everton, il Liverpool ha effettuato un'ottima sgambata oggi, battendo 6-0 in amichevole il Blackburn. Per la squadra di Klopp sono andati a segno Mané, Keita, Minamino, Matip, Hoever e Clarkson. Soddisfatto il tecnico tedesco, che ha apportato sette cambi all'intervallo, dando spazio a diversi giovani.