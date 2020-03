Il Liverpool torna definitivamente sulla Terra: k.o. anche in FA Cup, Chelsea ai quarti

Il Liverpool non è più invincibile. Dopo aver perso contro Atletico Madrid in Champions e Watford in Premier, la squadra di Jurgen Klopp esce dalla FA Cup, sconfitta per 2-0 dal Chelsea di Frank Lampard. I gol di Willian e Barkley condannano i Reds e qualificano i londinesi ai quarti di finale. Sfuma così il sogno del Treble per Salah e compagni.