Il Liverpool vuole liberarsi di Karius ma lui rifiuta: secco no agli Wolves

vedi letture

Loris Karius vuole tornare a giocare per il Liverpool dopo aver spinto per annullare il prestito al Besiktas a seguito di alcuni stipendi non pagati dai turchi. I Reds avevano già iniziato a trattare la sua cessione a titolo definitivo al Wolverhampton per una cifra superiore ai 10 milioni di euro, ma il giocatore si è rifiutato dicendo di non essere disposto a firmare per gli Wolves. Nelle prossime settimane il nome del portiere autore delle papere più famose della storia della Champions League in finale contro il Real Madrid, sarà al centro di diverse voci di mercato proprio per la volontà della società inglese di salutarlo in via definitiva. A riportarlo è il Daily Star.