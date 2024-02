Ufficiale Il Man United comunica: "Ratcliffe ha completato l'acquisizione del 27,7% del club"

Il Manchester United è lieto di confermare che Sir Jim Ratcliffe ha completato l'acquisizione del 27,7% del club, dopo l'approvazione di tutte le condizioni, comprese la FA e la Premier League. A renderlo noto sono proprio i Red Devils con un comunicato sul proprio sito ufficiale:

"Manchester United plc (NYSE: MANU) e Trawlers Limited, un'entità interamente controllata da Sir Jim Ratcliffe, sono lieti di confermare che Sir Jim Ratcliffe ha completato l'acquisizione del 25% delle azioni di Classe B del club e del 25% delle azioni del club. Azioni di Classe A, a seguito del soddisfacimento di tutte le condizioni, comprese le approvazioni della Federcalcio e della Premier League.

L'offerta pubblica di acquisto (l'"Offerta") di Trawlers Limited per un massimo del 25% delle azioni di Classe A, al prezzo di $ 33,00 per azione, è scaduta un minuto dopo le 23:59, ora di New York, del 16 febbraio 2024. Dopo la scadenza, Trawlers Limited ha accettato in pagamento 13.237.834 azioni di Classe A validamente portate in adesione all'Offerta (e non validamente ritirate), che rappresentano il 25% del totale delle azioni di Classe A in circolazione alla scadenza. Computershare Trust Company NA, depositaria dell'Offerta, ha comunicato che il fattore proporzionale per l'Offerta è pari a circa il 26,2%.

A seguito della chiusura dell'Offerta e dell'acquisizione delle azioni di Classe B, Sir Jim ha investito 200 milioni di dollari nel club per ulteriori azioni di Classe A e Classe B tramite un'emissione primaria, risultando nella proprietà di circa il 27,7% delle azioni di Classe A del club. e il 27,7% delle azioni di Classe B del club, con ulteriori 100 milioni di dollari da investire entro il 31 dicembre 2024. Questi fondi sono destinati a consentire futuri investimenti nelle infrastrutture dell'Old Trafford".