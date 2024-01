Ufficiale Il Man United richiama Carreras dal prestito al Granada: nel suo futuro c'è il Portogallo

Inghilterra-Spagna, andata prima e ritorno adesso, con sei mesi d'anticipo. Alvaro Carreras, terzino classe 2003 di proprietà del Manchester United, ha trascorso gli ultimi sei mesi al Granada e in Andalusia ci sarebbe dovuto rimanere fino a fine stagione. Invece il prestito è stato interrotto anticipatamente.

A renderlo noto è il club iberico stesso, tramite un comunicato ufficiale. L'esterno difensivo mancino è pronto a ripartire dal Portogallo. Come riferito da Sky Sport, infatti, il Benfica dovrebbe acquistarlo, ma ancora non è noto se l'operazione si farà in prestito o con un'altra formula.

Carreras non è l'unico ad aver lasciato il Granada nelle scorse ore: addio anche con l'esperto attaccante classe 1990 Alberto Perea, volato a Cipro per firmare con l'Anorthosis.