Il Manchester City blinda tutti: pronto contratto record anche per De Bruyne

Dopo Guardiola, il Manchester City è pronto a mettere a segno una serie di rinnovi di contratto per blindare i suoi migliori giocatori. Detto di Sterling e Gabriel Jesus, adesso è in programma una proposta monstre per il belga Kevin de Bruyne: come informa il Mirror, infatti, è pronta un'offerta per altri due anni di contratto, con l'ingaggio che andrebbe a toccare la quota record di 20 milioni di euro.