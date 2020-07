Il Manchester City fa '24' in campionato: 2-0 al Bournemouth, gli highlights del match

Vittoria numero 24 in Premier League per la compagine di Pep Guardiola: il Manchester City vince 2-1 contro il Bournemouth grazie alle reti di David Silva e Gabriel Jesus. Secondo posto ormai in cassaforte, i citizens cercheranno di raggiungere quota 80 punti. Sabato ci sarà la sfida in semifinale contro l'Arsenal, match valido per l'FA Cup.