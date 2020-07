Il Manchester City prepara un mercato coi fiocchi. Una rivoluzione necessaria per Pep

Via David Silva, via Leroy Sané. Ultimo anno di contratto per Sergio Aguero e Fernandinho, la necessità di svecchiare la rosa. Pep Guardiola ha già le idee chiare in vista della prossima stagione, con o senza Champions League: "Abbiamo la necessità di sostituire alcuni dei nostri calciatori. Non è un disastro, fa parte del calcio. Dipende dall'età e dalle circostanze". Un invito rivolto alla dirigenza del Manchester City, che dovrà mettere mano al portafogli per rinnovare la squadra e riprendersi il trono d'Inghilterra.

Vincere senza assilli - Gli interventi più urgenti dovranno essere operati a centrocampo e sulla trequarti. Guardiola avrebbe già fissato diversi obiettivi e guarderebbe soprattutto in Germania, ad alcuni giocatori già allenati in passato: è il caso di David Alaba, ma anche di Kingsley Coman e Thiago Alcantara, protagonisti nella splendida striscia di successi in Bundesliga del Bayern Monaco. Poi ci sono Kalidou Koulibaly, Nathan Aké e Jack Grealish. Una rivoluzione necessaria, anche se il manager catalano tende a sottolineare un aspetto: "Non è la fine di un'era. Non è la fine di nulla per il Manchester City. Almeno per una volta, possiamo fermarci a pensare che vincere anche solo una volta sia una cosa bellissima? Non si può ritenere che una squadra sia grande solo se vince per 3-4 anni di fila". L'ennesima lezione contro un calcio che misura la grandezza solo in trofei.