Il Manchester United ha deciso: Ighalo resterà alla corte di Solskjaer. Pronti 20 milioni

vedi letture

Il Manchester United ha deciso: Odion Ighalo verrà confermato nella rosa anche per la prossima stagione. L'attaccante nigeriano, arrivato in prestito dallo Shanghai Shenhua, ha convinto la dirigenza dei Red Devils e anche Solskjaer; il primo giugno, quindi, l'ex Udinese non tornerà in Cina, ma sarà acquistato per una somma vicina ai 20 milioni di euro. Lo riporta il Daily Mail.