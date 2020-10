Il Manchester United non ha ancora rinunciato a Sancho: Daniel James può essere la chiave

Daniel James out, Jadon Sancho in. Il Manchester United, come riporta ESPN, non ha ancora rinunciato all'acquisto del talento di proprietà del Borussia Dortmund ed è pronto a sacrificare il giovane esterno gallese pur di ottenere la liquidità economica necessaria per accontentare le pretese dei gialloneri. In quest'avvio di stagione James ha già disputato due incontri, per un totale di 114 minuti giocati, riattivando nei suoi confronti l'interesse del Leeds di Bielsa.