Il Manchester United pronto a tornare alla carica per Varane. Anche Verratti è un obiettivo

vedi letture

Raphael Varane continua a essere il sogno proibito del Manchester United. Scartato da sir Alex Ferguson nel 2011 (gli fu preferito Phil Jones), il difensore francese è sempre nei radar del club inglese, pronto a fare follie pur di averlo in squadra. Secondo il Manchester Evening, il patron Woodward era già disposto a spendere oltre 100 milioni per accontentare Mourinho due anni fa, ma il giocatore rinnovò con il Real Madrid. Oggi ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe diventare un obiettivo sensibile nella prossima estate, insieme a Marco Verratti, che è la prima scelta per rinforzareil centrocampo.