Il Marsiglia non sa più vincere in Champions: 11 KO consecutivi, vicino il record dell'Anderletcht

Sconfitto nettamente dal Manchester City (0-3) ieri sera, l'Olympique Marsiglia non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel in Champions League. La squadra francese, infatti, ha collezionato ben undici k.o. consecutivi nella massima competizione europea. L'ultima vittoria risale agli ottavi d'andata nel 2012, quando l'Inter fu battuta al Velodrome per 1-0. Da quel momento in poi solo bocconi amari e il "record" dell'Anderlecht è vicino: i belgi, tra il 2003 e il 2005, subirono 12 sconfitte consecutive.

Ecco, nel dettaglio, le undici batoste subite dal Marsiglia:

2012

Ottavi di ritorno

Inter-Marsiglia 2-1

Quarti di finale

OM-Bayern Monaco 0-2, Bayern Monaco-OM 2-0

2013

Fase a gironi

Marsiglia-Arsenal 1-2, Borussia Dortmund-OM 3-0, OM-Napoli 1-2, Napoli-OM 3-2, Arsenal-OM 2-0, OM-Borussia Dortmund 1-2

2020

Fase a gironi

Olympiacos-OM 1-0, OM-Manchester City 0-3.