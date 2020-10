Il Marsiglia ricorre al CAS per le sanzioni UEFA: "Bisogna adeguarle al periodo che viviamo"

Il presidente dell'Olympique Marsiglia, Jacques-Henri Eyraud, ha annunciato a RMC che si appellerà alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS) per contestare le sanzioni imposte dalla UEFA per le violazioni delle regole del fair play finanziario. Il club francese è stato sanzionato a giugno con una multa di 3 milioni di euro e sarà privato del 15% dei suoi ricavi europei per i prossimi due anni. “Il fair play finanziario non ha mai previsto, in termini di portata delle sanzioni, circostanze come quelle che stiamo vivendo oggi. Quindi lanceremo un appello con i nostri avvocati per ottenere un altro tipo di sanzione, diversa da quella che ci hanno inflitto", ha dichiarato Eyraud.