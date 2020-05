Il medico del Rennes: "Ripresa degli allenamenti per evitare infortuni in futuro"

Dopo lo Strasburgo anche il Rennes ha ripreso gli allenamenti. Nonostante la stagione sia concluse, i rossoneri si sono ritrovato oggi per delle sedute individuali per mantenere la forma. Sul sito ufficiale del club, il medico sociale Rufin Boumpoutou ha commentato: "Non si tratta di una ripresa dell'allenamento di gruppo ma un lavoro atletico e tecnico individuale sul campo. La quarantena? E' stata lunga per le persone che vivono quasi tutto l’anno in gruppo con tante partite, dubbi e incomprensioni".