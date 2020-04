Il ministro dello Sport francese: "I giocatori e i club pensino alla prossima stagione"

Il ministro dello Sport francese Roxana Maracineanu, ha parlato a RTL della sospensione del campionato mettendo un punto alle voci di una possibile alternativa per concludere la Ligue 1, magari in agosto: "Credo che il segnale mandato dal Primo Ministro nel suo discorso sia chiaro e semplice. Non è produttivo avere voci che si contraddicono ogni giorno. La proposta di riprendere il 13 giugno non era un'opzione. Penso che dobbiamo pensare alla prossima stagione. I club hanno già firmato un contratto tv che gli consentirà di sopravvivere". A riportarlo è L'Equipe.