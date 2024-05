Ufficiale Il Monaco blinda i suoi pali: la rivelazione Majecki rinnova il contratto fino al 2028

Schierato a stagione in corso, dopo un avvio in panchina, da Adi Hutter al posto di Philipp Köhn, Radek Majecki ha fatto meglio del titolare e alla fine si è preso il posto tra i pali del Monaco. Autore di 7 clean sheet in 12 partite di Ligue 1 mentre Köhn ne aveva realizzati solo 5 in 22 gare, il 24enne portiere della nazionale polacca è stato una bella sorpresa, tra le migliori rivelazioni della stagione, protagonista del buon finale di stagione del Monaco, che ha concluso, ricordiamo, al 2° posto in Ligue 1.

Per premiarlo per il suo grande impatto e consolidare il suo ruolo di numero 1 per la prossima stagione, Majecki ha appena prolungato il suo contratto per altri tre anni. Ottime notizie per il club monegasco, in difficoltà per la scelta del proprio portiere dopo la partenza di Danijel Subasic nel 2019. “L'AS Monaco è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Radoslaw Majecki. Il 24enne portiere polacco è ora legato al club fino a giugno 2028 ", si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dalla società del Principato.