Il Monaco scopre Efekele, il gemello di Mbappé. Ma il Chelsea è pronto a portarlo a Londra

vedi letture

In Francia lo paragonano già a Kylian Mbappé. Non solo per l'aspetto fisico, decisamente simile al fenomeno del PSG. Il Monaco sta scoprendo il talento di Malamine Efekele, attaccante classe 2004 delle giovanili monegasche. Le similitudine con Mbappé riguardano anche la sua ancor breve carriera: come il classe '98, Efekele è cresciuto nelle giovanili dell'As Bondy, dove fra le altre cose è stato allenato dal padre Willy Mbappé.

La permanenza nel Principato della nuova promessa del calcio francese potrebbe però essere breve: secondo L'Equipe infatti su Efekele si sta muovendo con convinzione il Chelsea. I Blues hanno già avviato i contatti con la famiglia del ragazzo e sarebbero molto vicini all'accordo per il suo trasferimento a Londra.