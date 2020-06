Il mondo nel '90, l'anno dell'ultimo titolo Reds: Mandela libero, Desert Storm e Notti Magiche

vedi letture

28 aprile 1990. Ian Rush e John Barnes segnano, battono il QPR e col pareggio per 3-3 tra Aston Villa e Norwich City, portano il Liverpool sul tetto d'Inghilterra per la diciottesima volta. E' stata quella l'ultima thule, l'ultimo successo dei Reds nel campionato inglese. Una vita fa, prima delle Notti Magiche di Schillaci, in un Mondiale iniziato l'8 giugno. Due mesi prima del titolo della formazione di Kevin Keegan, veniva liberato Nelson Mandela dopo ventotto anni di carcere, intanto si stavano dichiarando indipendenti l'una dopo l'altra le nazioni appartenenti all'URSS. A giugno la firma di Schengen e il 22 viene rimosso il Chekpoint Charlie di Berlino. La Germania vince i Mondiali a luglio, ad agosto prende il via Desert Storm. Il 1990, l'anno dell'ultimo titolo del Liverpool, è quello della nascita del PDS e del rapimento De Megni, delle due Germanie che s'uniscono, delle dimissioni di Margaret Thatcher, di Gladio, del telescopio Hubble e dell'assassinio del boss della Banda della Magliana, Enrico De Pedis. Una vita fa. Trent'anni fa. Era un altro mondo. Era ancora Liverpool.