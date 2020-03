Il Nantes non ferma gli allenamenti, Gourcuff: "Le ferie sono più rischiose"

Il Nantes ha deciso di non interrompere gli allenamenti nonostante la Ligue 1 sia stata sospesa fino a data da destinarsi. Il tecnico del club francese Christian Gourcuff, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa telefonica: "Ci siamo dati il 15 aprile come momento teorico di ripresa del campionato e, anche se non ci sono certezze, noi utilizzeremo questo mese per rigenerare i calciatori da un punto di vista atletico. Lasciare i calciatori liberi di circolare in giro avrebbe aumentato il rischio di contagio perché sicuramente avrebbero lasciato le proprie case e avrebbero potuto incrociare delle persone affette dal virus". A riportarlo è L'Equipe.