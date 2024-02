Ufficiale Il Newcastle strappa un talento 18enne al Manchester City

Il Newcastle rende noto l'acquisto di Alfie Harrison dal Manchester City. Il centrocampista, 18 anni, si unisce ai Magpies fino al 2026.

Le prime dichiarazioni del giocatore sono state affidate al sito ufficiale del club: "Le dimensioni del club e ciò che ha da offrire sono enormi per me. Ha una fanbase enorme e appassionata e sto spero che la mia carriera faccia un passo in avanti. Se fossi un bambino adesso, guardandomi firmare per il Newcastle United, è un sogno che si realizza. Non vedo davvero l'ora di vedere cosa accadrà e come potrò progredire nei prossimi anni. Sono un giocatore efficace che può aggiungere gol e assist. Mi piace molto creare cose ma, d'altra parte, direi anche che sono un giocatore molto appassionato che vuole sempre vincere".