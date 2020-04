Il Paderborn torna in campo, Baumgart: "Ci avviciniamo un po' di più al calcio"

vedi letture

Ritorno in campo per il Paderborn. La formazione tedesca ha ripreso gli allenamenti con i giocatori divisi in gruppi. Arrivati al campo, i calciatori si cambiano in uno spogliatoio singolo, si allenano con un preparatore personalizzato e poi tornano nuovamente nel loro spogliatoio per la doccia. Il tecnico Steffen Baumgart ha commentato al canale ufficiale del club: "Ci stiamo avvicinando un po' di più al calcio. Allenandoci in piccoli gruppi, li stiamo introducendo di nuovo a lavorare con il pallone".