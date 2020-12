Il padre di Mbappe: "Se critichiamo il rendimento di Kylian, dovremmo farlo con tanti altri"

vedi letture

Grazie alla rete rifilata al Montpellier nella sfida di sabato scorso, Kylian Mbappé ha raggiunto le cento reti con la maglia del Paris Saint-Germain. Un traguardo che però non lo mette al riparo da alcune critiche, soprattutto per il rendimento in Champions League, competizione nella quale è a secco nell'anno solare. Ai microfoni di Telefoot è intervenuto Wilfrid, padre dell'attaccante, che ha commentato le recenti prestazioni: "Sono un po' peggiorate, ma non come vogliono farci credere. Se oggi ci preoccupiamo per i giocatori del calibro di Kylian, ci dovremmo preoccupare per tantissimi altri calciatori".