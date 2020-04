Il piano a cui lavora la Liga: allenamenti individuali già da sabato. E la ripresa il 7 giugno

La Spagna si prepara al ritorno in campo. Come si legge sul Mundo Deportivo, i club de LaLiga stanno già lavorando alla ripresa degli allenamenti, che potrebbe essere già sabato prossimo 2 maggio. Dopo l'incontro di oggi della Commissione, avvenuto via conference-call, sono stati stabiliti alcuni punti per la ripresa del campionato che potrebbe anche avvenire fra un mese e mezzo.

Il piano della Liga - Il piano, che è in attesa di essere approvato dal Ministero della Salute e con cui è in corso il confronto, prevede prima allenamenti in piccoli gruppi di non più di otto giocatori per poi tornare con la squadra al gran completo dal 18 di maggio. Il tutto può portare il campionato a riprendere il 7 giugno prossimo.