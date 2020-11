Il presidente della CAF sospeso per 5 anni dalla FIFA: fu arrestato per corruzione nel 2019

Il comitato di etica e disciplina della FIFA ha sospeso per cinque anni il presidente della Confederazione calcistica africana, Ahmad Ahmad, multandolo anche di 200.000 franchi svizzeri (185.000 euro) per appropriazione indebita. Il 60enne leader malgascio, a capo del calcio africano da marzo 2017 e candidato per un secondo mandato, è stato arrestato per sospetto di corruzione nel giugno 2019 a Parigi. L'accusa è quella di cattiva condotta finanziaria: ha violato il suo dovere di lealtà offrendo doni e altri benefici, gestendo male i fondi e abusando della sua posizione.