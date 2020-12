Il PSG cambia allenatore. L'Equipe titola: "Il metodo Pochettino"

"Il metodo Pochettino". E' questo il titolo che L'Equipe utilizza in prima pagina per soffermarsi sul nuovo allenatore del PSG Mauricio Pochettino, pronto a succedere a Tuchel. In prima pagina c'è spazio poi anche per il calcio estero e in particolare per la Premier League, col successo dell'Arsenal per 3-1 sul Chelsea: "Arsenal alleggerito".