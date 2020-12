Il PSG conferma: "Si gioca domani alle 18,55". E poi si schiera: "Contro ogni forma di razzismo"

La partita tra PSG e Istanbul Basaksehir, sospesa dopo 13 minuti per l’increscioso episodio di razzismo ai danni di Webo, si rigiocherà domani alle 18,55. Lo conferma il club transalpino via Twitter, prendendo le distanze da quanto accaduto come del resto hanno fatto i suoi giocatori nell’immediato in campo: “Tutte le forme di razzismo vanno contro i valori del Paris Saint-Germain, del suo presidente, del suo staff e dei suoi giocatori”.